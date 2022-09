Tennis

Tennis : Le vibrant hommage de Tsonga pour Roger Federer

Publié le 16 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Ce jeudi, Roger Federer a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il allait prendre sa retraite très prochainement. Le joueur de 41 ans a décidé que la Laver Cup sera son prochain événement ATP, mais aussi son dernier. L’ancien numéro 1 mondial a alors reçu de nombreux hommages à son égard, dont celui de Jo-Wilfried Tsonga.

Écarté du circuit ATP à cause d’une blessure au genou, Roger Federer aura souffert pendant plus d’un an en enchaînant les interventions chirurgicales. Alors qu’il avait prévu de faire son retour très prochainement, le Suisse a finalement décidé d’arrêter sa grande carrière après la Laver Cup qui aura lieu du 23 au 25 septembre. Suite à cette annonce, l’ancien numéro 1 mondial a reçu énormément d’hommages, dont celui d’un grand ami et fraîchement retraité lui aussi.

Tennis : Federer annonce sa retraite, Mbappé lui rend un grand hommage https://t.co/gbrm9FWJeb pic.twitter.com/K8r2rGQGwW — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Il a tiré notre sport vers le haut »

Lors d’un entretien avec l’EQUIPE , Jo-Wilfried Tsonga a ainsi rendu un très bel hommage à Roger Federer. « Le premier mot qui me vient, c'est chapeau. Le deuxième, c'est la classe. Il a traversé plusieurs générations, il a 41 ans, il a gagné vingt Grands Chelems. Il a tiré notre sport vers le haut. Quoi qu'il arrive, c'est "The Goat". Je veux dire par là que tous les trois sont "The Goat", mais lui, c'est le "padre du game". Il a emporté les autres dans son sillage. Rafa et Djoko, s'ils ont été aussi forts, c'est aussi grâce à lui. Il a tiré les autres vers le haut. »

« L'empreinte Federer, c'est la classe dans tous les sens du terme »