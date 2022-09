Tennis

Tennis : Federer annonce sa retraite, Mbappé rend un grand hommage

Publié le 15 septembre 2022 à 20h35 par La rédaction

Ce jeudi, la famille du tennis a appris la triste nouvelle concernant Roger Federer. L’ancien numéro 1 mondial a annoncé sur son compte Instagram qu’il prendra sa retraite. Pour autant, le Suisse a précisé que la Laver Cup, qui se déroulera entre le 23 et 25 septembre, sera son dernier événement sur le circuit. Nombreux sont les sportifs qui ont tenu à rendre hommage à Roger Federer, dont Kylian Mbappé.

Blessé au genou depuis maintenant plus d’un an, Roger Federer avait prévu de faire son grand retour sur le circuit en participant à différents tournois prochainement, dont la Laver Cup à la fin du mois de septembre. Mais l’ancien numéro 1 a finalement préféré dire stop. Face aux multiples pépins physiques des dernières années, Federer a annoncé qu'il va prendre sa retraite.

Tennis : Roger Federer lâche une véritable bombe pour son avenir https://t.co/KcKQhdMJAQ pic.twitter.com/a2k7qFXHqw — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Il est temps de mettre fin à ma carrière »

Via son compte Instagram, Roger Federer a annoncé qu’il prendra prochainement sa retraite et disputera donc son dernier tournoi la semaine prochaine lors de la Laver Cup. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, ces trois dernières années, j'ai dû relever des défis sous la forme de blessures et d'interventions chirurgicales. J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière. La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. De tous les cadeaux que le tennis m'a offert au fil des années, le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j'ai rencontrées en cours de route: mes amis, mes concurrents et, surtout, les fans qui donnent vie à ce sport »

Le « GOAT » pour Kylian Mbappé