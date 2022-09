Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… L’énorme comparaison avec Alcaraz

Publié le 15 septembre 2022 à 00h35 par La rédaction

Finaliste malheureux à l’US Open après une défaite face à Carlos Alcaraz (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), Casper Ruud a une nouvelle fois échoué à la dernière marche d’un tournoi du Grand Chelem après Roland-Garros. À l’issue de sa finale, le désormais numéro deux mondial s’est exprimé sur son bourreau et a même comparé l’Espagnol à Rafael Nadal et Novak Djokovic.

À seulement 19 ans, Carlos Alcaraz a réussi à remporter son tout premier Grand Chelem. L’Espagnol a gagné l’US Open au terme d'une finale disputée face à Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3). Avec sa victoire, Carlos Alcaraz est notamment devenu, à 19 ans, 4 mois et 6 jours, le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire. Interrogé au sujet de l’Espagnol, Casper Ruud n'a pas hésité à comparer le joueur à deux grands noms du tennis : Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Carlos a une sorte de mélange des deux ? »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Casper Ruud s’est ainsi exprimé au sujet de Carlos Alcaraz et a même comparé l’Espagnol à Rafael Nadal et Novak Djokovic. « Rafa, quand il avait l’âge de Carlos, il était aussi semblable. Il traquait tout. Presque personne ne pouvait frapper un coup gagnant sur lui. Novak la même chose avec sa flexibilité. Carlos a une sorte de mélange des deux ? Je pense que la vitesse et l’agilité des joueurs ne font que s’améliorer. Cela nous donne l’impression que les autres joueurs doivent peindre les lignes pour être capable de frapper un gagnant. Parfois, même ça ne suffit pas. »

