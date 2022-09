Tennis

Federer, Nadal, Djokovic Alcaraz a l’occasion de marquer l’histoire

Publié le 10 septembre 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il affrontera Casper Ruud en finale de l’US Open pour décrocher son premier Grand Chelem, Carlos Alcaraz a également l’occasion de devenir le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. Un classement dominé depuis 20 ans par Lleyton Hewitt, loin devant Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

Et si Carlos Alcaraz venait à nouveau écrire l’histoire ? A seulement 19 ans, l’Espagnol a déjà marqué de son empreinte cette saison, notamment avec sa performance exceptionnelle au Masters 1000 de Madrid où il a triomphé après avoir éliminé Novak Djokovic et Rafael Nadal. Qualifié pour la finale de l’US Open, Carlos Alcaraz affrontera Casper Ruud pour remporter son premier titre du Grand Chelem et décrocher, pour la première fois de sa carrière, la place de numéro un mondial au classement ATP.

Hewitt le plus précoce, McEnroe et Roddick dans le top 5

Cerise sur le gâteau, Carlos Alcaraz deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire à décrocher ce graal. Avant lui, d’autres ont réalisé cette prouesse assez jeune. Bjorn Borg, le légendaire suédois, est devenu numéro un mondial à seulement 21 ans, 2 mois et 17 jours, c’était en 1977. Une performance imitée par Andy Roddick, alors âgé de 21 ans, 2 mois et 4 jours, en 2003 après sa victoire à l’US Open. Quand il est devenu numéro un mondial pour la première fois, John McEnroe était âgé de 21 ans et 15 jours. En 2000, le Russe Marat Safin a pris le trône à 20 ans, 9 mois et 24 jours. Une petite année plus tard, ce record sera battu par Lleyton Hewitt, âgé de 20 ans, 8 mois et 23 jours, une performance qui tient depuis 2001. En juillet dernier, l’Australien a même été intronisé au Hall of Fame. « Je pense que j’avais besoin de cette année supplémentaire pour trouver les mots appropriés. C’est un honneur incroyable pour moi. La présence de ma famille et de mes amis a rendu la cérémonie encore plus spéciale. Je me sens chanceux d’avoir pu jouer avec plusieurs générations, d’avoir pu jouer contre mes héros comme Andre Agassi et Pete Sampras, ou des légendes comme Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic », se réjouissait Lleyton Hewitt.

Quid de Djokovic, Federer et Nadal ?

Mais dans ce classement, où se situent Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ? Pour le Serbe, il aura fallu attendre ses 24 ans. Même si Djokovic avait déjà remporté un tournoi du Grand Chelem avec l’Open d’Australie, il a dû attendre un peu plus longtemps avant de prendre cette place de numéro un mondial. Roger Federer a lui pris la tête du classement ATP à ses 23 ans. Depuis, le Suisse a passé 310 semaines à ce niveau. Des trois monstres, Rafael Nadal est celui qui a pris cette place le plus jeune. En 2008, le Majorquin n’a que 22 ans, 2 mois et 15 jours lorsqu’il devient numéro un mondial pour la première fois.

Il faut vraiment enfermer Carlos Alcaraz, c'est plus possible. 🤯🔥🔥pic.twitter.com/alvaC7n5sw — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 10, 2022

Carlos Alcaraz en route pour l’histoire