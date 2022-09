Tennis

Banni de l'US Open, Djokovic victime d'une terrible blessure ?

Publié le 5 septembre 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Absent de l'US Open en raison de son refus de se faire vacciner et de la législation en place aux Etats-Unis, Novak Djokovic loupera aussi la phase qualificative de la Coupe Davis prévue le 14 septembre prochain. Son capitaine évoque des raisons personnelles, mais une photo montrant le joueur serbe vient jeter le trouble. Bandé à la main, Djokovic serait-il blessé ?

Les règles liées au Covid-19 continuent d'embêter Novak Djokovic. Non vacciné, le joueur serbe ne peut disputer l'ensemble des tournois du Grand Chelem en raison de la législation mise en place dans certains pays comme en Australie ou aux Etats-Unis. Dernièrement, le gouvernement de Joe Biden a refusé de laisser pénétrer sur son territoire Novak Djokovic, malgré sa récente victoire à Wimbledon et les critiques de certains opposants. Une décision qui n'a pas, non plus, fait l'unanimité au sein du vestiaire. Mais concentré sur sa fin de saison, Djokovic a refusé de polémiquer, se préparant pour disputer la phase qualificative de la Coupe Davis organisée à Valence et prévu du 14 au 18 septembre.

Djokovic absent de la Coupe Davis « pour des raisons personnelles »

Mais ce lundi, le capitaine de la Serbie a annoncé le forfait de Novak Djokovic. « Il ne jouera pas pour des raisons personnelles. Il a été présent pour l’équipe nationale d’innombrables fois, mais cette fois, il ne peut pas. Si nous arrivons à Malaga, il nous rejoindra » a déclaré son grand ami Viktor Troicki, qui pourra, néanmoins compter sur Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere et Dusan Lajovic. Au programme, un alléchant match face à l'Espagne, mené par Carlos Alcaraz en l'absence de Rafael Nadal, mais aussi une rencontre certainement décisive face au Canada.

Une blessure au poignet pour Novak Djokovic ?

A en croire Viktor Troicki, il ne serait aucunement question de blessure pour Novak Djokovic. pourtant, une photo publiée sur les réseaux sociaux vient jeter le trouble sur la nature de son absence. Une fan a posté une photo du joueur serbe, prise ce dimanche. On peut s'apercevoir que Djokovic porte un bandage au poignet. La question se pose, le joueur est-il blessé ? Pour l'heure, ni Djokovic, ni son entourage n'a fait de déclaration au sujet de sa condition physique.

What happened with Novak, does he have fractures, I hope he is fine 🥺😨 !! #NovakDjokovic pic.twitter.com/JCKL1mWU8E — najla (@NajlaAbuHaider) September 4, 2022

Un retour prévu à la Laver Cup ?