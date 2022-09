Tennis

Tennis : Il veut ruiner la dernière de Roger Federer

Publié le 20 septembre 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Roger Federer l’a annoncé, il va prendre sa retraite. Mais avant de raccrocher les raquettes, il va jouer une dernière fois à l'occasion de la Laver Cup, compétition durant laquelle il va notamment faire équipe avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Mais en face, il y aura notamment Taylor Fritz. Et l’Américain a fait passer un message fort concernant la dernière de Federer.

On le redoutait déjà depuis plusieurs mois et Roger Federer a fini par le confirmer. Le Suisse l’a annoncé, il va prendre sa retraite. C’est sur ses réseaux sociaux qu’il avait récemment annoncé cette bombe, lâchant : « J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière ».

Tennis : L’hommage bouleversant du clan Nadal à Federer https://t.co/wEnNjqiN8g pic.twitter.com/Yu2SqMJL40 — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

La Laver Cup et puis la retraite

Mais on aura la chance de revoir une dernière fois Roger Federer sur un court de tennis. En effet, comme l’avait précisé le Suisse, il va disputer la Laver Cup avant de tirer sa révérence. « Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP », avait ainsi lâché Federer, qui sera donc dans la Team Europe avec notamment Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« J’ai joué deux fois contre Roger et je ne l’ai jamais battu »