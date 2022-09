Tennis

Federer, Nadal... Le Real Madrid prépare un événement historique

Publié le 17 septembre 2022 à 20h35 par Hugo Chirossel

Il y a quelques jours, Roger Federer a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière après la Laver Cup, prévue du 23 au 25 septembre prochain. Mais le Suisse n’a pas exclu la possibilité de continuer à participer à des matchs d’exhibition. Dans cette optique, le Real Madrid veut organiser une rencontre face à Rafael Nadal au Santiago Bernabeu.

Après plus de 20 ans de carrière, Roger Federer a dit stop. Le Suisse a annoncé que la Laver Cup, qui aura lieu du 23 au 25 septembre prochain, sera son dernier tournoi. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP. (...) J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter .

Un match Federer-Nadal au Santiago Bernabeu ?

Quand bien même, Roger Federer pourrait continuer à prendre part à des matchs d’exhibition. D’après les informations d’ ESPN , le Real Madrid a d’ailleurs l’ambition d’organiser une rencontre entre lui et Rafael Nadal au Santiago Bernabeu. Cela ne devrait pas avoir lieu avant 2023, mais le club espagnol pourrait ainsi établir un record d’affluence pour un match de tennis, avec environ 80 000 spectateurs présents. Florentino Perez, président du Real Madrid, en rêve depuis quelque temps et aurait donc toujours cette idée en tête. Ce serait l’occasion de revoir les deux rivaux s’affronter, pour le moment, Roger Federer et Rafael Nadal se sont rencontrés à 40 reprises, avec un avantage de 24 victoires pour l’Espagnol, contre 16 pour le Suisse.

Real Madrid want to host a tennis match between Rafael Nadal and Roger Federer at the newly renovated Santiago Bernabeu. Imagine those two playing in front of 80,000 fans! 😍 pic.twitter.com/BQBIOACFX5 — ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2022

« Nous aurons encore beaucoup de moments à partager ensemble dans le futur »