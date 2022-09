Tennis

Federer prend sa retraite, Messi délivre un message bouleversant

Publié le 16 septembre 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Sur les réseaux sociaux, Roger Federer a annoncé qu’il allait prendre sa retraite après la Laver Cup, qui se tiendra dans quelques jours. La nouvelle a créé un véritable choc et depuis, de nombreux sportifs lui rendent hommage. Lionel Messi y est également allé de son petit mot pour saluer la carrière du Suisse.

Il y a quelques heures, Roger Federer a lâché une véritable bombe sur les réseaux sociaux. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière » a annoncé le joueur de 41 ans sur Twitter . La nouvelle a provoqué un énorme coup de tonnerre. Même le monde du football a été touché.

«Unique dans l’histoire du tennis et un exemple pour tout sportif»

Sur son compte Instagram , Lionel Messi a tenu à rendre hommage à Roger Federer en lui envoyant un message fort. « Un génie, unique dans l’histoire du tennis et un exemple pour tout sportif. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle étape, ça va nous manquer de te voir sur le terrain pour nous éblouir » a écrit le joueur du PSG sur le réseau social.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Federer est le GOAT pour Mbappé