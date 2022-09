Tennis

Tennis : Rafael Nadal sort du silence pour Roger Federer

Publié le 15 septembre 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Ce jeudi, Roger Federer a fait une terrible annonce. Sur les réseaux sociaux, le Suisse a révélé qu’il allait prendre sa retraite après la Laver Cup, qui se déroulera dans quelques jours. Le monde du tennis perdra donc un autre gros nom prochainement après Serena Williams. Rafael Nadal n’a donc pas manqué de rendre hommage à son rival.

Éloigné des courts depuis plus d’un an à cause d’une blessure au genou, Roger Federer ne fera qu’un retour éphémère dans le tennis. Ce jeudi, le Suisse a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il allait prendre sa retraite dans les prochains jours. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière » a-t-il expliqué. Après Serena Williams, une autre légende va quitter le monde du tennis. Rafael Nadal n'a alors pas manqué de rendre hommage à son grand rival.

«Ce fut un plaisir, mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi»

« Cher Roger, mon ami et rival. Je souhaite que ce jour ne soit jamais arrivé. C'est un jour triste pour moi personnellement et pour le sport dans le monde entier. Ce fut un plaisir, mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, en vivant tant de moments extraordinaires sur et en dehors du terrain » a avoué la légende espagnole sur son compte Twitter .

We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that. For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

«Je te verrai à Londres, à la Laver Cup»