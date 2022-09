Tennis

Passé proche de la catastrophe, Paire vide son sac

Publié le 15 septembre 2022 à 14h35 par Dan Marciano

En grande difficulté depuis plusieurs semaines, Benoît Paire est passé proche d'une nouvelle contreperformance. Opposé à son compatriote Dan Added, 303ème mondial, au premier tour du Challenger de Rennes, l'Avignonnais était mené dans les premiers et troisièmes sets, mais a effectué un comme-back pour remporter ce match. Il a livré ses impressions après la rencontre.

Défait au premier tour de l'US Open, Benoît Paire enchaîne les défaites. Retombé à la 176ème place mondiale, le tricolore est en plein doute. Dernièrement, il s'est attaché les services d'un entraîneur pour essayer de remonter la pente, mais la tête ne suit plus. Après sa mauvaise partie à New-York face au Britannique Cameron Norrie, Paire avait jeté le doute sur son avenir.

✨Du Benoit Paire dans le geste.✨#OBR2022 pic.twitter.com/8BJ77A3bMr — Open Blot Rennes (@OpenBlotRennes) September 14, 2022

« Je verrai si je reprends l'année prochaine »

« Je fais ce que je peux. Je suis 167e mondial (173e, ndlr), je me laisse aller, on verra ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de continuer la saison, peut-être arrêter là et je verrai si je reprends l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de repos. Je me suis engagé avec Rennes, mais il faut que je coupe vraiment » avait-il confié après sa défaite à l'US Open. Finalement, Paire a bien fait le déplacement à Rennes. Au premier tour de ce Challenger, l'Avignonnais affrontait son compatriote Dan Added, 303ème mondial. Une rencontre qui, sur le papier, paraît déséquilibré. Pourtant, l'ancien champion de France des 15-16 ans a joué son va-tout.

« C’est dur depuis deux ans, j’ai du mal avec mon tennis »

Le Strasbourgeois est passé tout proche d'un énorme exploit, menant d'un break lors de la troisième manche. Mais finalement, Paire est parvenu à hausser son niveau de jeu (victoire 7/6 4/6 7/5). Après le match, il est revenu sur ses difficultés actuelles. « C’est dur depuis 2 ans, j’ai du mal avec mon tennis, dans ma tête, j’ai du mal à me motiver. Quand j’arrive sur un tournoi comme ça où j’ai envie de bien faire, je me retrouve avec beaucoup de fébrilité au début, 3 doubles‐fautes dans le premier jeu. Puis mes démons reviennent, je suis pas bien dans mes jambes, dans ma tête. Mais je veux retenir que je suis revenu de 0–5, c’est quelque chose de positif, que je ne faisais pas depuis 2 ans » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« J’ai juste essayé de m’accrocher »