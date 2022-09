Tennis

Djokovic reçoit une excellente nouvelle pour l’Open d’Australie

Publié le 13 septembre 2022 à 20h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il n’a pas pu disputer l’Open d’Australie et l’US Open cette saison, Novak Djokovic sort d’une année difficile. Pour autant, le Serbe espère faire son retour à Melbourne en janvier prochain. Grâce à l’arrivée d’un nouveau Premier ministre, le numéro 7 mondial pourrait être autorisé à disputer la quinzaine australienne.

Novak Djokovic a sûrement vécu la saison la plus difficile de sa carrière. Numéro 1 mondial au début de l’année, le Serbe se retrouve actuellement 7ème après le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open. Un exercice très difficile plombé par son refus de se vacciner. contre le Covid Dès le mois de janvier, Djokovic a été privé d’Open d’Australie. Même s’il a pu disputer Roland-Garros et Wimbledon, Novak Djokovic est de nouveau resté sur le carreau lors de l’US Open en raison de son interdiction de pénétrer sur le territoire américain.

Année difficile pour Djokovic

« Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l'US Open. Merci #NoleFam pour vos messages d'amour et de soutien », a réagi le Serbe sur les réseaux sociaux à la fin du mois d’août. « Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l'esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. À bientôt monde du tennis ! », déclarait Novak Djokovic sur son compte Twitter pour annoncer son forfait à Flushing Meadows. Résultat, le Serbe n’a pu que regarder de loin le sacre de Carlos Alcaraz, son premier en Grand Chelem.

Djokovic with a message for Alcaraz. pic.twitter.com/UnIGzzLFRN — José Morgado (@josemorgado) September 12, 2022

« Sa carrière a été prolongée de cinq, voire six ans »

Pour autant, le clan Djokovic tente de retenir le positif de cette année difficile. « Cette année n'a pas été facile pour Novak, mais il continue à aller de l'avant. Je suis sûr qu'après tout ce qu'il a enduré, il en sortira plus fort. Novak a sa propre personnalité. Il sait qui il est. Novak sait ce qu'il veut. L'épreuve qu'il a traversée cette année en Australie n'a fait que prolonger sa carrière. Au lieu de peut-être prendre sa retraite du tennis dans trois ou quatre ans, sa carrière a été prolongée de cinq, voire six ans. Il repose son corps », reconnaît Goran Djokovic, l’oncle de Novak. Après une telle année, l’actuel numéro 7 mondial espère voir la situation s’améliorer.

L’arrivée d’un nouveau premier ministre, une aubaine pour Djokovic ?