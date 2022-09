Tennis

Tennis : Le clan Djokovic fait une grande annonce pour son avenir

Publié le 13 septembre 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il n’a pas pu participer à l’Open d’Australie en début d’année, Novak Djokovic a également été banni de l’US Open, en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. D’après son oncle, Goran Djokovic, toutes ces épreuves lui ont permis de reposer son corps et il devrait continuer sa carrière pendant au moins cinq à six ans.

Malgré une victoire à Wimbledon, la saison de Novak Djokovic laisse un goût d’inachevé. Le Serbe n’a pas pu participer à l’Open d’Australie en janvier dernier, ni à l’US Open il y a quelques jours. « Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l'US Open. Merci #NoleFam pour vos messages d'amour et de soutien », a réagi le Serbe sur les réseaux sociaux à la fin du mois d’août. « Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l'esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. À bientôt monde du tennis ! » Il aurait d’ailleurs eu l’opportunité d’égaler Rafael Nadal au nombre de tournois du Grand Chelem remportés, mais ce n’est que partie remise.

Tennis : Nadal, McEnroe... Après son exploit, Alcaraz a dépassé ces légendes https://t.co/0xRZREEMJ8 pic.twitter.com/ufh5EX1ogE — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

« L'épreuve qu'il a traversée cette année en Australie n'a fait que prolonger sa carrière »

Car à 35 ans, Novak Djokovic ne semble pas encore prêt à arrêter. D’après son oncle, le fait qu’il n’ait pas pu participer à certaines compétitions cette saison va justement lui permettre de jouer plus longtemps. « Cette année n'a pas été facile pour Novak, mais il continue à aller de l'avant. Je suis sûr qu'après tout ce qu'il a enduré, il en sortira plus fort. Novak a sa propre personnalité. Il sait qui il est. Novak sait ce qu'il veut. L'épreuve qu'il a traversée cette année en Australie n'a fait que prolonger sa carrière. Au lieu de peut-être prendre sa retraite du tennis dans trois ou quatre ans, sa carrière a été prolongée de cinq, voire six ans. Il repose son corps », a confié Goran Djokovic à The Pavlovic Today .

Absent de la Coupe Davis

En attendant, Novak Djokovic a déclaré forfait pour la Coupe Davis, organisée à Valence du 14 au 18 septembre prochain. « Il ne jouera pas pour des raisons personnelles. Il a été présent pour l’équipe nationale d’innombrables fois, mais cette fois, il ne peut pas. Si nous arrivons à Malaga, il nous rejoindra », a déclaré il y a quelques jours Viktor Troicki, capitaine de la Serbie. Même si ce dernier affirmait le contraire, Novak Djokovic souffrirait en réalité d’une blessure au poignet. En effet, il a été aperçu avec un bandage sur une photo avec une fan publiée sur les réseaux sociaux.

De retour pour la Laver Cup ?