US Open : Après son nouveau fiasco, Benoit Paire lâche une bombe

Publié le 31 août 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 31 août 2022 à 10h35

Éliminé dès le premier tour de l’US Open par Cameron Norrie, Benoît Paire est retombé dans ses travers. Après son revers, le numéro 173 mondial a confié qu’il n’était pas sûr de reprendre l’année prochaine, lui qui ne trouve plus la motivation nécessaire pour jouer au tennis.

Depuis deux ans, Benoît Paire enchaîne les bévues. Si le Français nous avait habitué par ses frasques sur le court, les résultats suivaient. A l’heure actuelle, plus rien ne va pour Paire qui avait déjà rapporté à plusieurs reprises ses soucis mentaux, lui qui a confirmé faire appel à un psychologue. Pour autant, les résultats ne s’améliorent pas pour le joueur de 33 ans. Pire, la situation semble se dégrader…

« Je verrai si je reprends l'année prochaine »

Aligné à l’US Open, Benoît Paire affrontait Cameron Norrie, tête de série numéro 7, au premier tour. Et une fois de plus, le Français n’a pas vu le jour. Battu 6-0, 7-6, 6-0, Paire a déjà dit adieu à l’US Open. Une élimination précoce à l’image de ces deux dernières saisons. Après ce nouveau revers, Benoît Paire a fait une déclaration inquiétante sur son avenir dans des propos relayés par L’Equipe : « Je fais ce que je peux. Je suis 167e mondial (173e, ndlr), je me laisse aller, on verra ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de continuer la saison, peut-être arrêter là et je verrai si je reprends l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai besoin d'un peu de repos. Je me suis engagé avec Rennes, mais il faut que je coupe vraiment ».

La tête ne suit plus pour Benoît Paire

Une fois de plus, la tête n’a pas suivi pour Benoît Paire. « Avant, je détestais m'entraîner, mais sur les matches j'avais ce petit truc où je ne voulais pas perdre. Là, ce truc, je ne l'ai plus du tout. Je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire après, à quelle heure est mon vol. Je n'ai pas cette gnaque. Je suis obligé de me forcer à dire « allez ». Ça me dégoûte un peu d'être sur le court. C'est aussi les voyages. Le confinement a révolutionné ma vie. J'ai aimé ce côté-là, être chez moi. J'ai vraiment passé du bon temps. Retourner sur le circuit, les voyages, ça devient très difficile, surtout quand je ne prends pas de plaisir sur le court. À Cincinnati, j'ai fini mon match à 15 heures, à 18 heures j'étais dans l'avion. Là j'ai un vol ce soir à 19 heures (heure de New York). Je fais ce que je peux, mais la tête ne répond pas », a lancé le Français après sa défaite contre Cameron Norrie.

La journée commence avec un 6-0 pour Cameron Norrie face à Benoît Paire. 🇨🇵🍩 pic.twitter.com/jOCS9uJtp6 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 30, 2022

« Si la tête revient, je sais que je serai un bon joueur de tennis »