Tennis

Tennis : Le dernier tombeur de Federer lui livre un énorme hommage

Publié le 24 septembre 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Après un dernier match en double aux côtés de Rafael Nadal, Roger Federer a officiellement pris sa retraite. Hubert Hurkacz, le dernier joueur à l’avoir affronté en simple, se souvient parfaitement de sa victoire contre le Suisse. Plus d’un an après, le Polonais aurait tout de même changé quelques paramètres dans ce match.

Une page gigantesque du tennis vient de se refermer. Après 20 ans passés sur les courts, Roger Federer vient de jouer le dernier match de sa carrière sur le circuit ATP. Au-delà des innombrables titres qu’il a remportés, le Suisse laissera derrière lui une trace immense tellement il a impacté ce sport. Federer, c’est le joueur qui était à domicile partout où il jouait. Mais à 41 ans, ses blessures à répétition ont fini par avoir raison de lui.

Hurkacz aura été son dernier adversaire

Hubert Hurkacz restera donc le dernier joueur à avoir affronté Roger Federer en simple, c’était à Wimbledon en 2021. « C'est déjà très spécial d'avoir eu l'occasion de jouer deux fois contre lui. À Indian Wells, en 2019 (défaite 6-4, 6-4) puis à Wimbledon l'an dernier. C'était sur le Centre Court, bondé, et sur gazon, bien sûr. Je n'oublierai jamais ce moment. Il a tellement donné à ce sport, inspiré tant de personnes, sur un court de tennis comme en dehors. Tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. En sortant du court, l'an passé, on n'évoquait pas du tout le fait que ça puisse être son dernier match (de simple) avec mon équipe ; d'autant que j'étais encore dans mon tournoi et surtout focalisé sur ça », reconnaît le Polonais dans des propos relayés par L’Equipe .

🥺 💔 🥺Gracias por tanto, #Federer pic.twitter.com/vtrAmlFfGa — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) September 24, 2022

« Si on pouvait changer ça, pourquoi pas un tie-break au cinquième »