Tennis : En larmes, Roger Federer fait ses adieux (vidéo)

Publié le 24 septembre 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il avait annoncé la semaine dernière qu’il prendrait sa retraite à l’issue de cette Laver Cup, Roger Federer a joué, ce vendredi, son dernier match. Après cette défaite anecdotique, le Suisse n’a pas pu retenir ses larmes. Micro en main, Federer a fait ses adieux.

A 41 ans et après une carrière longue de plus de 20 ans, Roger Federer a fait ses adieux au tennis. La semaine dernière, le Suisse était sorti du silence en annonçant qu’il tirerait sa révérence après la Laver Cup, une compétition qu’il a lui même créé il y a quelques années de cela. Même s’il s’est fait soigner pour son genou, Federer sent qu’il a pris un coup physiquement et que la seule option qui se présente à lui est de prendre sa retraite. Après près d’un an et demi sans jouer, Federer allait jouer son dernier match aux côtés de Rafael Nadal, en double. Plus qu’un symbole.

« Je ne suis pas triste, je suis heureux »

Malgré la défaite dans la super tiebreak contre Frances Tiafoe et Jack Sock, les adieux de Roger Federer auront été mémorables. Difficile pour le Suisse de retenir ses larmes, tout comme pour Rafael Nadal. Après cet ultime match, Federer a tenu un discours plus qu’émouvant. « Cela a été superbe journée. Je ne suis pas triste, je suis heureux. C'est super d'être ici. J'étais inquiet parce que je ne voulais pas que quelque chose gâche la fête comme une blessure... Je ne voulais pas être seul pour vivre ce moment là. Je me suis toujours senti comme un joueur d'équipe. C'est vraiment une fête. Cela été un parcours formidable », a reconnu celui qui a remporté 20 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par RMC Sport.

Roger Federer et Rafael Nadal en larmes, l’un à côté de l’autre.C’est pour nous achever.pic.twitter.com/A81roa3DtH — Florian Benfaïd (@FloBnf) September 23, 2022

