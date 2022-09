Tennis

Tennis : Roger Federer lâche un dernier message poignant

Publié le 23 septembre 2022 à 22h35 par Dan Marciano mis à jour le 23 septembre 2022 à 22h36

Ce vendredi est une journée triste pour les supporters de Roger Federer. Le Suisse va tirer sa révérence après un dernier double avec Rafael Nadal à la Laver Cup. Avant de pénétrer sur le court central et de disputer son match, l'ancien numéro un mondial a tenu à envoyer un message à ses fans, présents à travers le monde.

La Laver Cup a débuté ce vendredi sur une victoire de la Team Europe. Finaliste du dernier US Open, Casper Ruud a vaincu Jack Sock (6/4 5/7 10/7). Par la suite, Stefanos Tsitsipas a donné un bel avantage au groupe mené par Bjorn Borg grâce à sa victoire sur Diego Schwartzman. Andy Murray espère apporter le troisième point à son équipe. Il sera ensuite temps des adieux de Roger Federer. Le Suisse va disputer le dernier match de son illustre carrière aux côtés de Rafael Nadal. Federer affrontera l'équipe américaine composée de Jack Sock et Frances Tiafoe.

heading to dinner with some friends @RafaelNadal @andy_murray @DjokerNole pic.twitter.com/2oYR3hnGaZ — Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022

Federer justifie son départ à la retraite

Il y a quelques jours, Federer avait justifié son départ à la retraite. « J’ai senti au début de l’été que ça allait beaucoup moins bien et les progrès n’étaient plus vraiment là. Et il fallait que je mette encore énormément d’efforts dedans pour améliorer ce feeling. Je n’étais plus prêt à le faire, sincèrement, et je ne voulais pas non plus essayer pour ne pas y arriver. Je sentais qu’on avait tout fait » avait déclaré le Maestro, qui fera équipe avec Rafael Nadal ce vendredi.

« Ce sera incroyable et mémorable »

El Matador s'est exprimé sur cette rencontre historique. « Ce sera incroyable et mémorable. Avoir Roger une dernière fois avec moi, ce sera top. On a crée une incroyable rivalité entre nous. Une rivalité sympa car on entretient de très bonnes relations. Un des plus grands joueurs - si c’est n’est le meilleur - va s’en aller. Je suis vraiment content d’être là. J’espère rendre le moment spécial » a déclaré le joueur espagnol en conférence de presse.

« Les fans vont beaucoup me manquer »