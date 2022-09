Tennis

Tennis : Le nouveau Nadal est enfin arrivé

Publié le 23 septembre 2022 à 12h20 par La rédaction

Le circuit ATP a enfin trouvé un successeur à Rafael Nadal. A seulement 19 ans, son homologue Carlos Alcaraz a crevé l'écran cette année. Déjà vainqueur de son premier Grand Chelem à l'US Open, tout laisse à penser qu'il suit les traces de son illustre prédécesseur. Retour sur l'éclosion du Murcien.

Carlos Alcaraz a confirmé les attentes placées en lui cette année. Après avoir atteint les quarts de finale de l'US Open la saison passée, l'Espagnol l'a remporté cette année et s'est hissé au premier rang du classement ATP, le tout à seulement 19 ans. Des temps de passages précoces qui ne sont pas sans rappeler ceux de Rafael Nadal. La comparaison est toute faite entre les deux hommes : la nationalité espagnole les relies, Alcaraz est immédiatement perçu comme le nouveau Nadal.

Le phénomène Alcaraz

Cette saison a été marquée par la prise de pouvoir d'un homme : Carlos Alcaraz. L'Espagnol n'a cessé de monter en puissance pour enfin atteindre la consécration à l'US Open, devenant ainsi le plus jeune joueur à remporter un tournoi du Grand Chelem depuis un certain Rafael Nadal. D'ailleurs, Alcaraz avait frappé fort en éliminant le Taureau de Manacor chez lui, sur sa surface de prédilection au Masters 1000 de Madrid quelques mois auparavant. Le Murcien était allé au bout et avait décroché là, le deuxième majeur de sa carrière après son sacre deux semaines plus tôt à Miami. Actuellement, le crack du tennis mondial est numéro un mondial, un nouveau record qui efface le précédent détenu par Lleyton Hewitt. Hallucinant.

Alcaraz-Nadal, une comparaison qui ne fait pas l'unanimité