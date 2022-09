Tennis

Tennis : Alcaraz, c’est déjà plus fort que Nadal et Federer

Publié le 21 septembre 2022 à 20h40 par La rédaction

Roger Federer et Rafael Nadal ont marqué de leur empreinte l'histoire du tennis. Néanmoins, Carlos Alcaraz prend déjà de l'avance par rapport à ses illustres prédécesseurs. En effet, à seulement 19 ans, le Murcien est numéro un mondial et a remporté un tournoi du Grand Chelem avec l'US Open. Alcaraz est lancé.

Carlos Alcaraz n'a pas seulement fait tomber Casper Ruud lors de la dernière finale de l'US Open. En effet, l'Espagnol a effacé des records de précocité qui paraissaient imbattables avec la domination du Big 3 ces derniers temps. Mais la nouvelle génération arrive, et Carlos Alcaraz a un temps d'avance sur Rafael Nadal et Roger Federer.

Alcaraz fait tomber des records...

La nouvelle coqueluche du tennis mondial est devenu le plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Roland Garros en 2005. Le record masculin étant détenu par Michael Chang (17 ans et 109 jours lors de son triomphe à Paris en 1989). Son sacre à l'US Open lui a permis de se hisser au premier rang mondial, pulvérisant ainsi le record de précocité de Lleyton Hewitt numéro un pour la première fois à 20 ans et presque 9 mois. Il fait mieux que Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Roger Federer au même âge.

... et assume son statut

Le Murcien n'est pas effrayé par son nouveau rôle de numéro un mondial et l'assume pleinement. « Si je subis la pression ? Je dirais que oui, mais je ne l’ai pas ressenti. J’ai entendu Medvedev dire qu’il ressentait la pression d’être le numéro 1. Dans mon cas, c’est peut‐être parce que j’ai joué la Coupe Davis et que j’avais la chaleur de tous les gens derrière moi, je ne jouais pas seul, donc c’était plus facile. Nous verrons dans un tournoi individuel, quand je suis seul sur le court, comment je gère cette pression » a déclaré Carlos Alcaraz après sa victoire en Coupe Davis face au Sud‐coréen Kwon Soonwoo.

Les nouveaux objectifs d'Alcaraz