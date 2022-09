Tennis

Tennis : Après la retraite, le clan Federer s'inquiète

Publié le 19 septembre 2022 à 10h35 par La rédaction

La nouvelle en a surpris plus d'un mais c'est désormais officiel, Roger Federer prendra sa retraite après la Laver Cup. Une grande page de l'histoire du tennis se tourne et son clan n'est pas forcément confiant. En effet, le Suisse pourrait voir quelques uns de ses plus prestigieux records tomber...

Roger Federer a décidé de mettre un terme à sa carrière après la Laver Cup. Dans un communiqué publié sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, le Maestro en a dévoilé les raisons. Or, Roger Federer possède certains records, comme celui de 20 titres du Grand Chelem remportés (3e joueur avec un tel total), et son agent craint qu'il soient battus. Il reste certain d'une chose : aucun autre tennisman n'aura le même impact que son client.

« Il n’y aura personne comme Roger »

Tony Godsick, l'agent de Roger Federer, sait que les records sont faits pour être battus et que ceux de son client risquent de tomber. Mais il est persuadé qu'il n'y aura pas de second Federer. « Il n’y aura personne comme Roger. Il y aura des gens qui gagneront plus de tournois ou qui auront plus de Grands Chelems. Il y aura toujours un nouveau n°1. Il y aura toujours quelqu’un qui brandira un trophée. Mais non on aura jamais l’impact qu’il a eu » a-t-il déclaré dans des propos relayés par We Love Tennis.

