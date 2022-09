Tennis

Federer annonce sa retraite,les incroyables révélations de son clan

Publié le 19 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Juste après avoir annoncé sa retraite à l’issue de la Laver Cup, Roger Federer a reçu une pluie d’hommages de la part du monde du sport. Le Suisse aura marqué l’histoire du sport et du Tennis de son empreinte. Et avant son départ, son entraîneur a tenu à lâcher de grandes révélations sur son état d’esprit après avoir pris cette grande décision.

Roger Federer a provoqué un véritable tremblement de terre sur la planète sport. Le Suisse a en effet annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de Laver Cup, lui qui peine à se remettre d’une blessure depuis Wimbledon 2021. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière » . Et désormais, c’est au tour de son entraîneur de faire des révélations.

« Il est en ce moment dans l’émotion »

Invité de l’émission Bartoli Time sur RMC de ce dimanche, l’entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a évoqué l’état d’esprit du Suisse après cette annonce fracassante. « Il est en ce moment dans l’émotion. Il est à la fois tranquille et un peu triste. C’est un temps pour l’émotion et la célébration, a confié le Croate. Il est surtout reconnaissant de tous les moments et les succès qu’il a connus dans sa vie, donc je ne suis pas sûr que le mot triste est vraiment celui qui le qualifie le mieux en ce moment ».

« Il essaie d’être un excellent modèle pour les générations à venir »