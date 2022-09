Tennis

Après son départ à la retraite, Federer reçoit un bel hommage

Publié le 18 septembre 2022 à 22h35 par La rédaction

Roger Federer a fait une annonce qui a secoué toute la planète. Encore blessé, le Suisse a annoncé que la Laver Cup sera sa dernière compétition au plus haut niveau, avant de raccrocher. Depuis cette retraite annoncée, Roger Federer reçoit une pluie d’hommage. Et un vibrant hommage lui a encore été rendu

Cette annonce a complètement secoué le monde du sport. Roger Federer a fait savoir qu’une fois la Laver Cup terminée, il quitterait le monde du tennis professionnel, prenant ainsi sa retraite. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière ». Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir.

Tennis : Federer, Nadal... Le Real Madrid prépare un événement historique https://t.co/uxz4VENQ5s pic.twitter.com/XM7oAObjvx — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Je ne peux même pas imaginer ce qu’il se passera quand il entrera dans le stade »

Ainsi, dans un entretien accordé au site de la Laver Cup, Casper Ruud, sélectionné dans la team Europe, a évoqué le départ à la retraite de Roger Federer, et la possibilité de jouer avec lui lors de cette compétition. « Je ne peux même pas imaginer ce qu’il se passera quand il (Federer) entrera dans le stade. Ça va être si spécial cette année, d’avoir les quatre plus grands joueurs de tennis de mon enfance. Ça va être un honneur. Je vais probablement être un peu nerveux quand je jouerai devant eux, mais je ferai de mon mieux et je suis très heureux de pouvoir représenter l’Europe pour la Laver Cup de cette année devant une foule pleine de des fans joyeux et un banc européen de légendes . »

« Je souhaite que ce jour ne soit jamais arrivé »