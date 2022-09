Tennis

Tennis : Après Nadal, Djokovic sort du silence pour Federer

Publié le 17 septembre 2022 à 00h35 par Pierrick Levallet

Dans quelques jours, Roger Federer quittera le circuit ATP définitivement. Le Suisse a annoncé qu’il allait mettre fin à sa carrière après la Laver Cup. Rafael Nadal s’est alors empressé de rendre hommage au Suisse. Novak Djokovic, autre membre du Big 3, y est aussi allé de son petit mot pour saluer le joueur de 41 ans.

À la Laver Cup, le retour de Roger Federer ne sera qu’éphémère. Sur les réseaux sociaux, le Suisse a annoncé qu’il allait prendre sa retraite après ce tournoi. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. [...] J'ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière » a-t-il expliqué. Depuis cette annonce, les hommages pleuvent pour le joueur de 41 ans. Novak Djokovic, lui, a tardé mais il est enfin sorti du silence.

«Ta carrière a montré ce que signifie d'atteindre l'excellence»

« Plus d'une décennie de moments et d'affrontements incroyables. Roger, c'est difficile de vivre ça et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble. Ta carrière a montré ce que signifie d'atteindre l'excellence. C'est un honneur de t'avoir connu sur les terrains et en dehors » a confié Novak Djokovic dans des propos rapportés par L’EQUIPE .

Nadal a aussi salué Roger Federer