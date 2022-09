Tennis

Federer rejoint Serena Williams, elle lui adresse un message

Publié le 16 septembre 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel

Absent depuis plus d’un an en raison d’une blessure au genou, Roger Federer a annoncé jeudi que la Laver Cup serait son dernier tournoi, prévu du 23 au 25 septembre prochain. Les hommages se multiplient, notamment de la part de Serena Williams. Cette dernière a souhaité au Suisse la bienvenue dans le club des retraités.

À 41 ans, Roger Federer dit stop. Éloignés des courts depuis plusieurs mois en raison d’une blessure au genou, le Suisse fera une dernière apparition lors de la Laver Cup, du 23 au 25 septembre prochain, où il sera notamment en compagnie de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Les hommages envers Roger Federer se multiplient depuis son annonce. Alors qu’elle a également mis un terme à sa carrière récemment, Serena Williams lui a adressé un message sur les réseaux sociaux.

« Bienvenue dans le club des retraités »

« Je voulais trouver la façon parfaite de dire cela, car toi tu as si élégamment mis fin à la partie, ça a été parfaitement fait, tout comme ta carrière », a-t-elle confié. « Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes, dont moi, et nous n’oublierons jamais. Je t’applaudis et je me réjouis de tout ce que tu feras à l’avenir . » Serena Williams a conclu en lui souhaitant « bienvenue dans le club des retraités. Et merci d’être toi . »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Serena Williams (@serenawilliams)

