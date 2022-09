Tennis

Murray affiche un énorme souhait après la bombe de Federer

Publié le 18 septembre 2022 à 04h35 par La rédaction

Il y a quelques jours, Roger Federer annonçait qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la Laver Cup. Nombreux sont les sportifs à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux, mais Andy Murray ne fait pas partie de cette liste. Présent en conférence de presse après son match de Coupe Davis, le Britannique a tout de même rendu hommage au Suisse et espère même pouvoir jouer un double avec l’ancien numéro un mondial lors de la Laver Cup.

Il était l’un des seuls à ne pas avoir rendu hommage à Roger Federer sur les réseaux sociaux au moment de son annonce. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres (du 23 au 25 septembre, ndlr) sera mon dernier événement ATP. De tous les cadeaux que le tennis m'a offert au fil des années, le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j'ai rencontrées en cours de route: mes amis, mes concurrents et, surtout, les fans qui donnent vie à ce spor t » avait lâché le Suisse. Andy Murray s’est exprimé en conférence de presse ce samedi sur la décision de l’ancien numéro un mondial.

« Il a toujours été fantastique »

Juste après son match de Coupe Davis, Andy Murray a voulu rendre hommage à Roger Federer lors d'une conférence de presse. Il avoue avoir eu beaucoup de chances d'avoir pu affronter le Suisse pour remporter de gros titres. « Il a toujours été fantastique. J’ai eu la chance de l’affronter dans les plus grands stades du monde pour tenter de gagner les plus gros titres du circuit. Si l’on regarde avec précision tout ce qu’il a accompli, c’est assez incroyable, un peu comme Rafa et Novak le font. Après cette annonce, nous sommes forcément tous tristes. La façon dont il jouait etc, tous les joueurs le respectaient énormément » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis.

« Peut‐être que j’aurais l’occasion de partager un double avec lui »