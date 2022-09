Tennis

Tennis : Les plus grands records de Roger Federer

Une page du tennis va donc se tourner. Alors qu’on aurait aimé que ce moment arrive le plus tard possible, cela va se produire d’ici quelques jours. En effet, Roger Federer l’a annoncé, après la Laver Cup, il va prendre sa retraite. Blessé au genou depuis de longs mois maintenant, le Suisse va donc dire stop, laissant derrière lui de nombreux records dans l’histoire du tennis.

Après Serena Williams, c’est donc Roger Federer qui va prendre sa retraite. En effet, à 41 ans, le Suisse s’apprête à raccrocher ses raquettes. Alors qu’il va disputer la Laver Cup, cela sera sa dernière apparition sur un court de tennis. Après cela, Federer va donc prendre sa retraite. La fin d’une incroyable carrière, marquée par de nombreux records.

20 titres du Grand Chelem

Bien évidemment, quand on parle de Roger Federer, on ne peut pas oublier qu’il a été le premier joueur de l’histoire à remporter 20 titres du Grand Chelem. Un incroyable record qui a toutefois été battu depuis quelques mois maintenant. En effet, pendant que Federer devait soigner son physique et ses pépins au genou, Rafael Nadal et Novak Djokovic continuaient de gagner. Alors que le Serbe en est à 21, c’est l’Espagnol qui détient actuellement le record du nombre de titres en Grand Chelem avec 22 sacres.



Pour autant, Roger Federer est toujours le détenteur de certains records en Grand Chelem. Il est notamment le joueur ayant le plus de victoires à Wimbledon. Dans son jardin sur la pelouse londonienne, le Suisse s’est imposé à 8 reprises. De même, Federer est celui qui a remporté le plus de matchs en Grand Chelem avec 369 succès. Le deuxième est Djokovic avec 334 victoires. Ce n’est également pas rien, mais Roger Federer fait partie d’un groupe très fermé, celui des 8 joueurs ayant remporté les 4 tournois du Grand Chelem, à savoir l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open.

Quels autres records pour Federer ?

Mais la liste des records de Roger Federer ne s’arrête pas là. Elle est en effet interminable. On peut alors retenir que le Suisse est celui qui a remporté le plus de Masters avec 6 sacres. Aux Jeux Olympiques, il compte le plus de victoires (13, quand Andy Murray, 2ème, en compte 12). De même, alors qu’il a longtemps détenu le record du plus grand nombre de semaines passées en tant que numéro 1, qui appartient désormais à Novak Djokovic, Federer reste celui qui est resté le plus longtemps, sans interruption, à cette place avec 237 semaines.