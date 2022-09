Tennis

Tennis : Première désillusion après l'US Open, Alcaraz s'explique

Publié le 17 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Alors qu'il vient tout juste de remporter l'US Open, Carlos Alcaraz disputait son premier match en tant que numéro 1 mondial face à Félix Auger-Aliassime lors de la phase de groupe de la Coupe Davis. Un peu juste physiquement, le prodige espagnol s'est incliné face au Canadien (6-7 [3], 6-4, 6-2) et n'a pas apprécié les remarques de ses détracteurs.

Carlos Alcaraz est entré dans la cour des grands. A seulement 19 ans, le tennisman espagnol a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open et est devenu numéro 1 mondial. Un statut difficile à assumer dont jouissait pour la première fois Alcaraz lors de la Coupe Davis. Il était opposé à Félix Auger-Aliassime et s'est incliné en trois sets (6-7 [3], 6-4, 6-2). Certains pensent que le nouveau numéro 1 mondial aurait dû faire l'impasse et de laisser sa place à des joueurs plus frais. Alcaraz n'est pas de cet avis.

Tennis : Le clan Federer justifie sa décision fracassante https://t.co/MBQkPPbdXP pic.twitter.com/HxrAiq1DxD — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Si les gens parlent, je ne vais pas leur prêter beaucoup d’attention »

Présent en conférence de presse après sa défaite, Carlos Alcaraz a remis les pendules à l'heure et ne regrette en aucun cas sa participation à la Coupe Davis. « Je jouerai à nouveau, bien sûr. C’est un match de Coupe Davis et j’aime représenter l’Espagne, je donne toujours le meilleur de moi‐même. Évidemment, il est normal que je ne sois pas à 100% physiquement, mais j’ai joué un grand match contre un top 10 comme Felix. Je pense que j’ai tout laissé sur le cout, je ne peux rien me reprocher. Si les gens parlent, ou pensent que j’aurais dû laisser ma place à un autre joueur, je ne vais pas leur prêter beaucoup d’attention. Je sentais que j’étais capable de gagner et de donner le meilleur de moi‐même, c’est comme ça que je voyais les choses à l’entraînement. Malgré la défaite, je suis satisfait » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« Je ne suis pas arrivé en très bonne condition physique »

Le récent vainqueur de l'US Open l'avoue, il n'était pas au top physiquement. « Je ne suis pas arrivé en très bonne condition physique. C'était très dur, le court est très lent. Je n'ai eu que deux jours pour adapter mon jeu à ce terrain. C'était une journée vraiment difficile » concède Alcaraz. Son adversaire du soir a préféré lui rendre hommage.

« Nous devons lui rendre hommage pour avoir traversé l’Atlantique et être venu ici pour jouer »