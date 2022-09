Tennis

Tennis : La folle révélation d'Alcaraz après l'US Open

Publié le 15 septembre 2022 à 04h35 par Jules Kutos-Bertin

Vainqueur de son premier titre du Grand Chelem après sa victoire à l’US Open et nouveau numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz vit une semaine historique. Même si le jeune Espagnol est passé dans une autre dimension, il a lâché une folle déclaration sur son quotidien avec ses parents où absolument rien n’a changé.

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz a réalisé l’exploit de s’imposer à l’US Open et, dans le même temps, de devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire. Après un parcours épique, l’Espagnol est venu à bout de Casper Ruud en quatre manches. Même s’il a su profiter de l’absence de Novak Djokovic, la performance de Carlos Alcaraz reste immense et il en a bien conscience.

Carlos Alcaraz aux anges après son sacre

« Mais comme je l’ai dit, je ne veux pas m’enlever le mérite. J’ai joué toute la saison, j’ai joué des matchs incroyables et des tournois incroyables, et j’ai travaillé très dur pour que des choses comme ça puissent arriver », reconnaît Carlos Alcaraz, malgré les grosses absences et la contre-performance de Rafael Nadal. « C’est quelque chose dont je rêvais depuis enfant. J’ai travaillé très, très dur pour y arriver, c’est difficile de trouver les mots, je ressens beaucoup d’émotions. J’ai pensé à ma maman et à mon grand-père. À beaucoup d’autres membres de ma famille qui n’ont pas pu venir », ajoute l’Espagnol qui ne cache pas du tout sa joie d’avoir remporté son premier titre du Grand Chelem, lui qui avait déjà remporté deux Masters 1000 cette année.

I'm lost for words at right now! 🏆 I just want to keep dreaming! 📸 Getty Images pic.twitter.com/IyQXjvgamY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 12, 2022

« Quand nous sommes à la maison, mes parents me disent ce que je dois faire »