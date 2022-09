Tennis

Les 5 matches de légende qui ont marqué l'histoire

Publié le 22 septembre 2022 à 12h35 par Dan Marciano

La rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal aura marqué l'histoire du sport. Alors que le Suisse est sur le point de clore sa magnifique carrière, il est temps de se replonger sur cet affrontement, qui aura offert plusieurs rencontres de légende au tennis. Voici les cinq matches les plus marquants entre Rafael Nadal et Roger Federer.

En mars 2004, un jeune joueur de 17 ans se présentait sur la route de Roger Federer lors du tournoi de Miami. Le début d'une rivalité, qui durera près de 15 ans, jusqu'à leur dernier affrontement à Wimbledon en 2019. Au cours de leur carrière, les deux joueurs ont offert plusieurs moments marquants, notamment d'intenses rencontres, marquées par des émotions puissantes. Au fil des années, les supporters se sont attachés aux deux joueurs, réclamant de nouveaux matches entre les deux légendes du sport. Dans quelques heures, c'est avec nostalgie qu'ils se replongeront sur cette rivalité. A l'âge de 41 ans, Roger Federer va mettre un terme sa carrière et pourrait bien quitter le court, aux côtés de son rival. En conférence de presse, le Suisse n'a pas exclu de disputer le double de la Laver Cup avec Rafael Nadal. Un joli clin d'œil. Voici les cinq matches marquants de leur incroyable rivalité.





Miami 2004

Le premier de leur quarante affrontements. En seizième de finale du tournoi de Miami, Rafael Nadal, âgé alors de 17 ans, affrontait Roger Federer. Une rencontre déséquilibrée sur le papier. Au sommet de sa carrière, le Suisse dominait le classement, tandis que l'Espagnol pointait à la 34ème place mondiale. Pourtant, c'est bien ce dernier, qui a pris le dessus. Une victoire en deux sets en un peu plus d'une heure (6/3 6/3).

Rome 2006

Le plus long de leur affrontement, 5h05. A cette époque, les Masters Series se disputaient en trois sets gagnants. A Rome, les deux joueurs se retrouvent en finale. Les deux premiers sets sont accrochés, chacun remportant un tie-break. Federer et Nadal ont par la suite eu leur moment et ont dû se départager dans un set décisif. Un set, qui s'est conclu au tie-break sur une victoire de Rafael Nadal (6-7, 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5)). Une année exceptionnelle pour l'Espagnol, qui mettait la main sur les tournois de Rome, Monte-Carlo, mais aussi Roland-Garros.

Wimbledon 2008

Ce match a marqué un tournant dans la carrière de Roger Federer. Jusqu'ici, Rafael Nadal dominait son adversaire sur terre-battue. Sur gazon, le Suisse conservait sa supériorité, à l'image de ses deux victoires à Wimbledon en 2006 et 2007. Lorsque les deux joueurs se retrouvent en finale en 2008, les supporters londoniens s'attendent à une victoire de Federer. Mais de plus en plus à l'aise sur cette surface, l'Espagnol remportait les deux premiers sets, avant de se faire reprendre. Jusqu'au bout de la nuit, les deux stars ont bataillé et c'est finalement Nadal qui breakait, le premier son adversaire ( 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7). Un coup de massue pour Federer, vaincu dans son jardin.

Open d'Australie 2009

Une nouvelle fois, Federer et Nadal se retrouvent en finale. Et c'est encore l'Espagnol qui va prendre le meilleur, remportant un nouveau tournoi du Grand Chelem (7-5, 3-6, 7-63, 3-6, 6-2). Une rencontre marquée par le niveau de jeu déployé par les deux joueurs, mais surtout par les larmes du Suisse lors de la remise des trophées. Atteint par cette nouvelle défaite, Federer avait dû être conforté par son adversaire du soir, fair-play.

Open d'Australie 2017

Huit ans après, les deux joueurs se retrouvent à Melbourne, en finale. Une affiche inattendue puisque Federer venait tout juste de reprendre la compétition après une grave blessure. Comme à son habitude Nadal jouait sur le revers du Suisse. Mais impeccable sur ce coup, Federer était parvenu à dominer son adversaire et à tenir sur la distance. L'un des derniers coups d'éclat de Federer, qui doit certainement se dire qu'il faut être deux pour créer une légende.