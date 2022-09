Tennis

Federer lance un dernier appel à Nadal, il lui répond

Publié le 22 septembre 2022 à 16h35 par Dan Marciano

Roger Federer n'a pas caché ses envies, il aimerait disputer le double avec Rafael Nadal à la Laver Cup pour le dernier match de sa carrière. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'Espagnol a répondu à l'appel du Suisse, son plus grand rival sur le circuit. Le joueur espère fouler le court avec le Suisse, pour une dernière danse.

L'histoire de Roger Federer est indissociable de celle de Rafael Nadal. Sans véritable concurrence au début des années 2000, le Suisse a vu un jeune espagnol débarquer et le retrancher dans ses limites. Cette rivalité aura marqué la dernière décennie. Au cours de sa carrière, le Maestro aura croisé la route de son adversaire à quarante reprises, l'emportant seize fois. Leur dernier affrontement remonte à Wimbledon 2019, et il y a de très grandes chances que ce soit le dernier. En effet, Federer a annoncé qu'il ne disputerait plus de simple et qu'il se contentera d'un match en double lors de la Laver Cup avant de se retirer.





Federer justifie son départ à la retraite

Il y a quelques jours, Federer avait justifié son départ à la retraite. « Au début de l'été, j'ai essayé de passer un cap à l'entraînement. Et je savais qu'un contre-temps pouvait être fatal à ce stade. A Wimbledon, quand j'ai été invité (lors du dimanche de la première semaine, NDLR), je pensais encore vraiment pouvoir revenir l'année prochaine. Mais nous devions prendre des précautions et parfois presque trop pour ne rien brusquer. J'ai commencé à me fatiguer de devoir croire que les choses allaient tourner dans le bon sens, à être un petit peu pessimiste » avait-il déclaré.

« Ce serait unique que je finisse avec Rafa »

Avant de se retirer, Federer espère partager le terrain avec Rafael Nadal. « Avec Rafa (Nadal), nous avons beaucoup bataillé sur les courts, mais nous avons toujours eu beaucoup de respect l'un pour l'autre, comme pour nos familles respectives. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Ce serait unique que je finisse avec Rafa. Ce serait un super message pour le tennis et au-delà » avait-il lancé.

« Ce sera incroyable et mémorable »