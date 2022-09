Tennis

Nadal, Djokovic, Wawrinka… Le monde du tennis salue Roger Federer

Publié le 24 septembre 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 24 septembre 2022 à 14h32

En compagnie de Rafael Nadal, son rival historique, Roger Federer a disputé son dernier match ce vendredi lors de la Laver Cup. Malgré la défaite, le Suisse a eu droit à une très belle cérémonie d’adieux. Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka et Rafael Nadal : tout le monde lui a dit au revoir.

Après plus de vingt années passées sur les courts à tout rafler, Roger Federer a officiellement pris sa retraite. Ce vendredi, le Suisse a disputé son dernier match en double en compagnie de Rafael Nadal, son rival le plus mythique. Un symbole énorme pour conclure une carrière immense. Malgré la défaite qui restera anecdotique, Federer a pu faire ses adieux au public londonien.

« Roger, c'est dur de voir ce jour »

Autre grand rival de Roger Federer, Novak Djokovic lui a également adressé un message. « Roger, c'est dur de voir ce jour et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble. Plus d'une décennie de moments et de batailles incroyables pour y repenser. Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l'excellence et diriger avec intégrité et assurance », avait confié le Serbe.

Les souvenirs de Wawrinka…

Présent à Metz pour l’Open Moselle, Stanislas Wawrinka s’est empressé de terminer sa demi-finale pour assister à la dernière de son compatriote. « On a vécu tellement de choses, notre relation a grandi au fil des années. Premier entraînement, j'avais 16 ans, j'étais allé à Bienne, pour taper avec lui sur terre battue... », se souvient Wawrinka dans des propos relayés par L’Equipe .

The one, the only @rogerfederer. #LaverCup pic.twitter.com/DIudykDUNn — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022

… et les larmes de Nadal