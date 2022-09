Tennis

Alcaraz explose, Novak Djokovic lâche un incroyable message

Publié le 24 septembre 2022 à 06h35 par La rédaction

Plus jeune numéro un mondial après son sacre à l’US Open à seulement 19 ans, Carlos Alcaraz est un véritable phénomène de précocité. D’ailleurs, l’Espagnol n’a pas manqué de surprendre Novak Djokovic. Le Serbe est impressionné par les accomplissement de Carlos Alcaraz. Et il estime même qu’on ne peut plus parler de lui comme l’avenir du tennis.

À 19 ans, Carlos Alcaraz est un phénomène de précocité. L’Espagnol a déjà remporté son premier Grand Chelem, l’US Open, il y a quelques jours. Avec ce sacre, il est également devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire du tennis. Carlos Alcaraz force le respect, lui qui a souvent été comparé à Rafael Nadal par le passé. D’ailleurs, Novak Djokovic n’a pas manqué de le féliciter. Et Nole s'avoue même surpris par les accomplissements du jeune Espagnol.

«C’est un grand atout pour notre sport, une grande star en devenir»

« Je félicite Alcaraz pour sa victoire à l’US Open. Il l’a fait d’une manière incroyable, avec trois ou quatre matchs en cinq sets dans le tournoi (trois, ndlr). Il n’a que 19 ans et il est déjà numéro un mondial. C’est assez étonnant ce qu’il a accompli jusqu’à présent. C’est un grand atout pour notre sport, une grande star en devenir » a annoncé Novak Djokovic en conférence de presse, avant le début de la Laver Cup.

«Il est déjà le présent»