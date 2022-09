Tennis

Tennis : Après Federer, Djokovic évoque sa retraite

Publié le 27 septembre 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Une énorme page du tennis vient donc de se tourner. Lors de la Laver Cup, Roger Federer a disputé le dernier match de sa carrière. Le Suisse a ainsi pris sa retraite. Il est le premier membre du Big Three à raccrocher les raquettes. Qui sera le suivant entre Rafael Nadal et Novak Djokovic ? Le Serbe a avoué penser à ce moment qui arrivera tôt ou tard…

Cela faisait maintenant plusieurs mois qu’on commençait à s’y attendre et l’annonce a fini par tomber il y a quelques jours. Dans l’incapacité de revenir au top physiquement suite à ses pépins au genou, Roger Federer a préféré dire stop. Mais avant de définitivement prendre sa retraite, le Suisse s’est offert une Last Dance à l’occasion de la Laver Cup, en double aux côtés de Rafael Nadal. Désormais retraité, Federer laisse donc les deux autres membres du Big Three sur le circuit. Mais pour encore combien de temps ?

Tennis : Enorme coup dur pour Novak Djokovic après son grand retour https://t.co/OtXxZT2NuF pic.twitter.com/9snjqroyJZ — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

« Roger a transcendé le sport »

Pour Rafael Nadal et Novak Djokovic, le poids des années commencent également à se faire ressentir. Au point d’envisager également une retraite prochainement ? Le Serbe commence en tout cas à y penser suite à celle de Roger Federer. En effet, dans des propos rapportés par WeLoveTennis , Djokovic a fait quelques révélations à ce sujet. Rendant premièrement hommage au Suisse, il a confié : « Ce fut une carrière épique. Il a laissé un héritage et une marque qui seront éternels. Roger a transcendé le sport. Il est l’un des athlètes les plus reconnus de tous les temps. Quand j’étais sur le court, j’étais ému de voir ses enfants et sa famille ».

« Je me demandais à quoi cela ressemblerait quand je dirais au revoir à mon tour »