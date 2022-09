Tennis

Tennis : La révélation du clan Federer sur l'annonce de sa retraite

Publié le 25 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Ce vendredi, Roger Federer disputait son dernier match lors du double en Laver Cup. À la fin de la confrontation, le Suisse a tenu un long discours rempli d’émotions. Mais Robert Federer, le père de l’ancien numéro 1 mondial, a avoué les difficultés au moment d’annoncer la retraite de Roger Federer.

C’était sa dernière danse. Ce vendredi, Roger Federer a disputé son dernier match en double durant la Laver Cup. La rencontre s’est conclue par une défaite. À l’issue de cette confrontation, le Suisse a voulu tenir un discours pour remercier tout le monde.

Tennis : Djokovic lâche ses vérités après la retraite de Federer https://t.co/dvEXhL23db pic.twitter.com/ml5VEUDCZN — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Cela a été un parcours formidable »

Juste après son dernier match aux côtés de Rafael Nadal, son plus grand rival sur le circuit, Roger Federer a tenu un long discours de sept minutes. Le Suisse n’avait pas pu retenir ses larmes au moment de remercier tous ses proches. « Cela a été une superbe journée. Je ne suis pas triste, je suis heureux. C'est super d'être ici. J'étais inquiet parce que je ne voulais pas que quelque chose gâche la fête comme une blessure... Je ne voulais pas être seul pour vivre ce moment là. Je me suis toujours senti comme un joueur d'équipe. C'est vraiment une fête. Cela a été un parcours formidable ».

« Le plus gros problème a été de trouver le moment et le lieu pour l’annoncer »