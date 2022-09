Tennis

Après son dernier match, Federer lâche une annonce sur son avenir

Après son dernier match sur le circuit ATP, Roger Federer a fait ses adieux lors de la Laver Cup. Si le Suisse prend sa retraite, il pourrait tout de même continuer à jouer quelques matchs, notamment dans certains endroits où il n’est jamais allé afin de remercier tous ses fans.

Blessé depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon en 2021, Roger Federer s’est longtemps soigné pour faire son retour le plus rapidement sur le circuit ATP. Mais à 41 ans, le genou du Suisse a été un peu plus taquin que les années précédentes, à tel point que Federer a senti qu’il était temps de tirer sa révérence. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, celui qui a remporté 20 titres du Grand Chelem a annoncé qu’il disputerait un ultime tournoi : la Laver Cup.

Depuis son arrivée à Londres, Roger Federer est entré dans une grande cérémonie d’adieux. Aligné en double avec Rafael Nadal, le Suisse avait un dernier match de prestige à jouer avec son plus grand rival. Malgré la défaite dans le super tie break face à la paire Frances Tiafoe et Jack Sock, Roger Federer retiendra les acclamations incessantes du public et son discours très émouvant pour clôturer cette soirée.

It was a magical evening yesterday. Thank you again to all the players and fans who were here to share this moment with me. It means the world ❤️😊🙏🏼 pic.twitter.com/IKFb6jEeXJ