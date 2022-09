Tennis

Tennis : Après ses adieux, Federer lâche un gros message

Après une carrière exceptionnelle longue de 20 ans, Roger Federer a officiellement pris sa retraite ce vendredi après un dernier match en double aux côtés de Rafael Nadal. Au lendemain de cette soirée de gala, le Suisse a remercié tout le monde sur son compte Twitter.

Absent depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon en 2021, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite. Encore gêné par son genou, le Suisse reconnaît que son corps l’empêche de retrouver son meilleur niveau. A 41 ans, Federer a donc joué, ce vendredi, son dernier match lors de la Laver Cup. Comme un symbole, RF a terminé sa carrière aux côtés de Rafael Nadal, son plus grand rival.

Opposés à Jack Sock et Frances Tiafoe, les « Fedal » comme ils sont surnommés ont perdu cette rencontre de gala en trois manches dans le super tie break. Après cette défaite anecdotique, Roger Federer a prononcé un discours de plus de sept minutes. Même s’il voulait éviter de craquer, le Suisse n’a pas pu retenir ses larmes, surtout lorsqu’il s’est mis à remercier sa famille et plus précisément sa femme. « Cela a été superbe journée. Je ne suis pas triste, je suis heureux. C'est super d'être ici. J'étais inquiet parce que je ne voulais pas que quelque chose gâche la fête comme une blessure... Je ne voulais pas être seul pour vivre ce moment là. Je me suis toujours senti comme un joueur d'équipe. C'est vraiment une fête. Cela a été un parcours formidable », confiait Federer après la rencontre.

It was a magical evening yesterday. Thank you again to all the players and fans who were here to share this moment with me. It means the world ❤️😊🙏🏼 pic.twitter.com/IKFb6jEeXJ