Tennis: Nadal, Federer… L'annonce forte de Djokovic sur sa retraite

Publié le 4 octobre 2022 à 00h35

Bernard Colas

Présent à Londres au côté notamment de Rafael Nadal pour assister au dernier match de Roger Federer, Novak Djokovic n’a pas pu cacher son émotion au moment de voir la légende suisse prendre sa retraite. Interrogé sur la suite de sa carrière, le Serbe espère lui aussi voir ses rivaux faire le déplacement pour l’événement.

Alors qu’il n’avait pas joué le moindre match depuis son élimination en quart de finale lors de l’édition 2021 de Wimbledon, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite, son physique ne suivant plus. Il y a quelques jours, le Suisse disputait alors son dernier match avec Rafael Nadal à l’occasion de la Laver Cup. Présent pour l’événement, Novak Djokovic n’avait pas pu cacher son émotion en voyant l’un de ses rivaux stopper sa carrière.

« Ce qui m'a donné le plus d'émotion, c'est de voir ses enfants, ses parents, Mirka (sa femme), tous sur le terrain émus pour l'embrasser. Je comprends ce que l'on attend de la famille car nous pouvons rester longtemps sur le circuit. Les gens pensent que ça ne dépend que de nous, que c'est nous qui gagnons ou perdons, qui recevons les applaudissements et les huées. Bien sûr, c'est vrai, mais nous ne pourrions pas le faire sans le soutien des personnes qui nous sont les plus proches », déclarait récemment Novak Djokovic.

« Ce que je veux, c’est que le jour où je prendrai ma retraite, mes grands rivaux viennent me dire au revoir »