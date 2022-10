Tennis

Tennis : Tout juste retraité, Federer annonce déjà son retour

Publié le 3 octobre 2022 à 02h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une longue période sans jouer suite à ses problèmes au genou, Roger Federer a pris sa retraite. Le Suisse a joué un dernier match en double aux côtés de Rafael Nadal pour clôturer sa carrière en beauté. Cependant, Federer pense déjà à faire son retour sur les courts afin de dire adieu à tous ses fans.

Alors qu’il n’avait pas joué le moindre match depuis son élimination en quart de finale à Wimbledon en 2021, Roger Federer a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait prendre sa retraite. Pour clôturer son aventure avec le tennis, le Suisse a choisi la Laver Cup et un match iconique, en double, avec Rafael Nadal. Malgré la défaite, Federer retiendra la symbolique de cette rencontre aux côtés de son éternel rival.

Une dernière émouvante pour Federer

Pas en mesure de jouer en simple, Roger Federer a donc choisi de s’aligner sur le double pour dire au revoir à ses fans. Durant tout le week-end, Federer a pu vivre intensément ses derniers instants sur le circuit ATP. Avec 20 titres du Grand Chelem à son actif, c’est une légende qui dit au revoir au tennis. Mais pour combien de temps ? A peine retraité, Roger Federer pense déjà à revenir aux affaires.

#RForever #RogerFederer pic.twitter.com/9caczN2T8X — Allez Roger (@fedrermoment) September 27, 2022

« Je pense que ce serait bien d’avoir un ou plusieurs matchs d’adieu »