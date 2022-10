Tennis

Tennis : Federer, retraite... Ce gros aveu sur Rafael Nadal

Publié le 1 octobre 2022 à 06h35 par Pierrick Levallet

Ayant décidé de prendre sa retraite juste après la Laver Cup, Roger Federer a vécu ses derniers moments sur un court de tennis aux côtés de Rafael Nadal. L’Espagnol a d’ailleurs été particulièrement triste lors de la cérémonie d’adieu du Suisse. Et Bjorn Borg pense savoir pourquoi le joueur de 36 ans était si bouleversé.

«Si Rafa était aussi triste, c’est parce qu’il sait qu’un jour il devra lui aussi faire ses adieux»

« Pour moi, c’était incroyable à voir. Je pense que si Rafa était aussi triste, c’est parce qu’il sait qu’un jour il devra lui aussi faire ses adieux. Mais leur double était la parfaite fin heureuse » a expliqué le capitaine de la Team Europe dans un entretien accordé à La Repubblica . À 36 ans et régulièrement embêté par son pied gauche meurtri par le syndrome de Muller-Weiss, Rafael Nadal pourrait bien emboîter le pas de Roger Federer.

«Federer va beaucoup nous manquer»