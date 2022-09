Tennis

Noah, Becker, Agassi... Roger Federer pourrait imiter ces légendes

Publié le 27 septembre 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Ce vendredi, Roger Federer a disputé son dernier match aux côtés de Rafael Nadal à la Laver Cup. Désormais, le Suisse est officiellement à la retraite. Toutefois, certains comme Novak Djokovic ou encore Andu Murray le voient bien se reconvertir en tant qu’entraîneur. Roger Federer pourrait ainsi suivre le chemin d’autres légendes avant lui.

Après avoir disputé son dernier match à la Laver Cup ce vendredi aux côtés de Rafael Nadal, Roger Federer a tiré sa révérence. De ce fait, certains commencent déjà à envisager une reconversion pour le Suisse. Andy Murray a notamment avoué qu’il voyait bien Roger Federer en tant qu’entraîneur : « Je suis sûr que Roger va rester impliqué dans cet évènement d'une façon ou d'une autre, et peut-être un jour comme capitaine de l'équipe. Il est super au bord du terrain. Il regarde beaucoup de tennis, adore ce sport. Je pense que pour les anciens joueurs qui veulent devenir coach, c'est important de rester au fait et de bien connaître les joueurs. Entraîneur ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il fera, mais j'espère qu'il restera actif dans le tennis. » Novak Djokovic, lui aussi, voit bien l’ancien joueur avec cette nouvelle casquette. « Si ça lui dit, je suis sûr qu'il apporterait énormément de choses positives à la progression de ce joueur ou cette joueuse, dans tous les aspects sur le court et en dehors » a-t-il souligné. Roger Federer pourrait ainsi suivre le chemin que d’autres légendes ont emprunté avant lui.

Djokovic s’est entouré des meilleurs

En effet, d’autres légendes se sont reconverties en tant qu’entraîneur après leur carrière dans le tennis. Boris Becker est l’une d’elles. Après une fin assez délicate sur les courts, l’Allemand a eu plusieurs rôles. Mais c’est en 2013 qu’il devient entraîneur. Novak Djokovic lui a accordé sa confiance pour la saison 2014. Boris Becker restera finalement aux côtés du Serbe jusqu’en 2016 et laissera sa place à un certain Andre Agassi, octuple champion en Grand Chelem. Ivan Lendl, qui n’avait aucune expérience dans le domaine, a également revêtu la casquette d’entraîneur. Et le triple vainqueur de Roland-Garros semble avoir été particulièrement bénéfique à la carrière d'Andy Murray, qui a obtenu ses deux premiers titres majeurs avec lui à ses côtés.

Certains ont connu l’échec

Yannick Noah, lui aussi, a endossé ce rôle après sa carrière. Toutefois, le Français n’a pas été couronné de succès avant d’arriver à la tête de l’Équipe de France. Le vainqueur de Roland-Garros en 1983 n’avait pas assez de temps à consacrer à Richard Gasquet et Amélie Mauresmo. John McEnroe, quadruple champion à l'US Open, a également connu l’échec en tant qu’entraîneur. L’Américain s’est très vite rendu compte que le poste n’était pas fait pour lui lorsqu’il a pris les rênes de l’équipe des Etats-Unis pour la Coupe Davis. Ils sont nombreux à avoir partagé leur expérience du haut niveau à la génération qui a suivi. Et Roger Federer pourrait bien faire de même dans les prochaines années.