Tennis

Djokovic, Murray... La reconversion de Federer est déjà trouvée

Publié le 26 septembre 2022 à 22h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer vient tout juste de mettre un terme à sa carrière, deux de ses plus grand rivaux espèrent le revoir sur le bord des courts. En effet, Novak Djokovic et Andy Murray estiment que le Maestro ferait un très bon coach. D'ailleurs, Murray veut voir Federer prendre la place de Björn Borg dès 2024.

Roger Federer a tiré sa révérence, mais le monde du tennis attend déjà son retour. Novak Djokovic et Andy Murray veulent qu'il reste impliqué dans ce sport, que ce soit en tant que consultant ou entraineur. Les deux anciens rivaux de Federer sont unanimes, le Maestro doit revenir dans le paysage tennistique.

Roland-Garros : L'immense regret de Roger Federer https://t.co/H8FSR7hRIk pic.twitter.com/2crpnhSsht — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

« Je suis sûr que Roger va rester impliqué »

Pour Andy Murray, Roger Federer serait le successeur idéal à Björn Borg, qui quittera le capitanat du Team Europe de la Laver Cup après l'édition de 2023. « Je suis sûr que Roger va rester impliqué dans cet évènement d'une façon ou d'une autre, et peut-être un jour comme capitaine de l'équipe. Il est super au bord du terrain. Il regarde beaucoup de tennis, adore ce sport. Je pense que pour les anciens joueurs qui veulent devenir coach, c'est important de rester au fait et de bien connaître les joueurs. » Le Britannique souhaite vivement que son homologue suisse tienne sa promesse. « Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il fera, mais j'espère qu'il restera actif dans le tennis. Il a dit qu'il le ferait. Peut-être qu'il fera un peu de télé. Je sais à quel point il aime Wimbledon. Mais ce serait génial pour le tennis qu'il reste dans les parages » a-t-il confié dans des propos relayés par L'Equipe .

« Roger a beaucoup à offrir »