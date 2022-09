Tennis

Tennis : Djokovic passe aux aveux après son grand retour

Publié le 26 septembre 2022 à 00h35 par La rédaction

La Laver Cup était le théâtre des adieux de Roger Federer, mais pas seulement. En effet, Novak Djokovic faisait son grand retour sur les courts, lui qui n'avait plus disputé la moindre rencontre depuis sa finale à Wimbledon, remportée face à Nick Kyrgios. Victorieux, le Serbe n'a pas caché sa joie de rejouer au tennis.

Non-vacciné, Novak Djokovic a été privé de nombreux tournois cette saison. Le dernier en date n'est autre que l'US Open, dernier Grand Chelem de la saison, où le Serbe n'avait pas été autorisé à fouler le sol américain en raison d'un schéma vaccinal incomplet. Nole s'est montré patient et a été retenu pour la Laver Cup afin se participer notamment aux grands adieux de Roger Federer. Tombeur expéditif de Frances Tiafoe, Djoko a livré ses sensations après plus de deux mois d'absence.

« Je me sentais vraiment bien sur le terrain »

On ne l'avait plus revu sur un court depuis le 10 juillet dernier où il avait soulevé le trophée à Wimbledon. Novak Djokovic a enfin rejoué pour le plus grand bonheur des amoureux de tennis et le sien. « Si j'ai senti que ça faisait deux mois que je n'avais pas joué ? Pour être honnête, non, car la performance a été excellente, tant en simple qu'en double. Je me sentais vraiment bien sur le terrain. Je n'ai pas fait trop de mauvaises choses, en particulier en simple. Tout ce que j'ai tenté a très bien fonctionné » a confié le Serbe en conférence de presse.

« C'était un gros gain de confiance pour moi »