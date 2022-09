Tennis

Tennis : Medvedev rend un hommage vibrant à Federer

Alors qu’il a vécu ses derniers moments sur un court de tennis, Roger Federer sort d’une semaine très émouvante. Battu pour son dernier match qu’il a joué aux côtés de Rafael Nadal, le Suisse a pu se consoler avec le très beau message que lui a envoyé Daniil Medvedev, absent de la Laver Cup.

Après plus de vingt ans de carrière, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite. Blessé au genou depuis son élimination à Wimbledon en 2021, le Suisse a senti que son corps ne suivait plus et qu’il ne reviendrait pas à son meilleur niveau. Résultat, Federer a choisi la Laver Cup pour faire ses adieux au monde du tennis et à ses fans. Aligné en double avec Rafael Nadal, Roger Federer a perdu son dernier match face à la paire composée de Frances Tiafoe et Jack Sock, un revers anecdotique tant ses adieux ont été émouvants.

« Je n’ai pas préparé de discours. Tout ce que je peux dire c’est félicitations à la Team World, ils ont effectué un incroyable retour. J’étais vraiment confiant au début de la journée mais bien joué à John McEnroe et à son équipe pour leurs incroyables matches. Ils méritent cette victoire, et je pense qu’ils vont la célébrer comme il le faut », a lâché Roger Federer après la victoire de Team World sur la Team Europe, dont il faisait partie.

Tough to imagine tennis without this legend. What an amazing career! When you really look into the stats, the numbers, the titles….it’s like accomplishing the impossible. Good luck with your next chapter Roger. pic.twitter.com/q9K6zkmeDV