Tennis : L'incroyable confidence de Federer sur Nadal

Publié le 25 septembre 2022 à 04h35 par La rédaction

Roger Federer a tiré sa révérence après avoir disputé un dernier match avec Rafael Nadal. Le Suisse entretient une très bonne relation avec le Majorquin qui n'a pu retenir ses larmes lors du discours d'adieu de Federer. D'ailleurs, le Maestro en a dit plus sur sa relation avec son vieux rival et sur les liens qui les unissent.

Rafael Nadal et Roger Federer ont écrit la légende du sport en général. Les deux rivaux ont sublimé leur rivalité en entretenant un respect mutuel admiré de tous. Cela s'est démontré une nouvelle fois lors du dernier match de la carrière de Roger Federer où les deux hommes ont fondu en larmes. Très ému, le Suisse est revenu en détails sur la proximité qui le rapproche de Nadal.

Tennis : Zidane rend un incroyable hommage à Federer après sa retraite https://t.co/mw26dgJ6O2 pic.twitter.com/nd8c98FDlD — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

« Je peux appeler Rafa et parler de tout »

Le natif de Bâle apprécie énormément Rafael Nadal, qui au fil des années est devenu un véritable ami. « Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là toutes ces années, nous avons toujours été très liés, surtout ces dix dernières années. Et puis depuis que j’ai des enfants, ça m’a changé d’une certaine manière, notre rivalité a évolué, je ne sais pas. Je suis heureuse là où je suis maintenant, je peux appeler Rafa et parler de tout, j’espère qu’il ressent la même chose, même si nous ne le faisons pas souvent » a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Nous sommes très liés »