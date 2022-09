Tennis

Zidane, Nadal… Ces légendes s’inclinent face à Federer

Roger Federer a officiellement mis fin à 25 ans d'une carrière exceptionnelle. Face à cette annonce retentissante, le monde du sport en général, s'est agenouillé devant la légende suisse. Andre Agassi, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stan Wawrinka ou encore Zinédine Zidane, tous ont tenu à rendre le plus bel hommage au Maestro.

Une défaite anecdotique et puis s'en va. Associé à Rafael Nadal en double pour une dernière sortie sur le circuit, Roger Federer a ponctué sa carrière par un dernier revers, mais pas à une main. Le Suisse a refermé une page historique du sport, laissant derrière lui des souvenirs impérissables même pour ses plus grand rivaux. L'impact de Federer est tel, que la pluie d'hommage qui s'est abattu sur lui est venue jusqu'au monde du football où Zinédine Zidane a tenu à lui adresser un message.

Nadal pleure la retraite de Federer

Ému aux larmes après la dernière rencontre de Roger Federer, Rafael Nadal lui a adressé un magnifique hommage. « C’était difficile, les premiers services étaient très compliqués, je n’arrivais pas à faire le bon geste, j’ai même commencé par une double faute. Je tremblais, ça a été compliqué de tout gérer, à la fin tout est devenu super émotionnelle. Pour moi, ce fut un grand honneur de faire partie de ce moment incroyable de l’histoire de notre sport et, en même temps, je me suis souvenu de toutes ces nombreuses années de partage. Le départ de Roger de la tournée signifie qu’une partie de moi part avec lui, pour tous les moments où il a été de l’autre côté du filet dans les moments les plus importants de ma vie. C’était émouvant de voir la famille, tous ces gens, c’est difficile à décrire » confiait le Majorquin.

Le monde du tennis salue Federer...

La légende Andre Agassi n'a pas manqué de saluer l'immense carrière de son homologue. « Ton jeu et ton esprit nous ont appris à quel point le tennis peut être beau. Chaque moment que tu as partagé nous a rendus meilleurs » relève Agassi. Stanislas Wawrinka, coéquipier de Federer en Coupe Davis avec la Suisse mais également rival du Bâlois sur le circuit en simple, se remémore les moments qu'il a vécu avec son compatriote : « On a vécu tellement de choses, notre relation a grandi au fil des années. Premier entraînement, j'avais 16 ans, j'étais allé à Bienne, pour taper avec lui sur terre battue... » Novak Djokovic a emboité le pas et a également avoué sa tristesse : « Roger, c'est dur de voir ce jour et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble. Plus d'une décennie de moments et de batailles incroyables pour y repenser. Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l'excellence et diriger avec intégrité et assurance. »

... Zidane aussi