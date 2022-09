Tennis

Tennis : Federer lâche un énorme aveu sur son successeur

Publié le 30 septembre 2022 à 06h35 par Pierrick Levallet

Désormais retraité suite à sa dernière rencontre aux côtés de Rafael Nadal à la Laver Cup, Roger Federer a laissé la place à la nouvelle génération. L’ancien joueur de 41 ans profitera de sa retraite pour regarder le sport qu’il a pratiqué sous un nouvel angle. Toutefois, le Suisse estime ne pas avoir encore trouvé son successeur sur le circuit.

Alors qu’il était attendu pour son grand retour sur le circuit suite à une absence de plus d’un an à cause d’une grave blessure au genou, Roger Federer a finalement pris sa retraite juste après la Laver Cup. Un nouveau grand nom a quitté le monde du tennis après Serena Williams. Le désormais ancien joueur de 41 ans laisse place à la jeunesse. Mais pour l’instant, Roger Federer ne pense pas avoir trouvé son successeur sur le circuit pour l’instant.

«Personne n’a besoin de jouer comme moi»

« Est-ce que je vois un joueur avec le même style de jeu que moi actuellement ? Pas pour l’instant. Évidemment, il faudrait que ce soit un gars avec un revers à une main. Personne n’a besoin de jouer comme moi, d’ailleurs. Les gens pensaient aussi que j’allais jouer comme Pete Sampras, mais ce n’est pas le cas. Je pense que chacun doit être sa propre version de lui‐même. Et pas un copieur, même si copier est le plus grand signe de flatterie. Mais je leur souhaite à tous de trouver leur propre voie, et le tennis sera formidable » a expliqué le Suisse dans un entretien accordé au New-York Times .

«Je vais m’asseoir, me détendre et regarder les matchs sous un angle différent»