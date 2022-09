Tennis

Tennis : L’énorme anecdote de Federer sur sa retraite

Publié le 29 septembre 2022 à 08h35 par Jules Kutos-Bertin

Pour le dernier match de sa carrière, Roger Federer a été aligné en double aux côtés de Rafael Nadal. Battu par la paire Jack Sock/Frances Tiafoe, le Suisse préfère rire de cet ultime revers, lui qui n’avait pas mis les pieds sur un court depuis son élimination à Wimbledon en 2021.

Blessé depuis juillet 2021 et son quart de finale perdu à Wimbledon contre Hubert Hurkacz, Roger Federer s’est éternisé dans sa rééducation. S’il espérait revenir sur le circuit, le Suisse s’est rendu à l’évidence : son corps ne suit plus. Il y a deux semaines, Roger Federer a donc annoncé qu’il prendrait sa retraite après la Laver Cup. Incapable de jouer en simple, la légende suisse a décidé de terminer sa carrière en double aux côtés de Rafael Nadal, son rival de toujours. Comme un symbole.

Une défaite anecdotique pour Federer

Battu pour sa grande dernière face à la doublette composée de Jack Sock et Frances Tiafoe, Roger Federer ne retient pas spécialement le résultat mais surtout la très belle soirée qu’il a vécue. Un ultime match avec Rafael Nadal, Federer pouvait difficilement espérer un dénouement plus idyllique. Même s’il manque la victoire.

😂 Federer dans une itw avec @christophclarey: «J’ai perdu mon dernier simple, j’ai perdu mon dernier double, j’ai perdu ma voix en voulant soutenir mon équipe qui a perdu, j’ai perdu mon boulot mais je suis heureux, je vais bien.» pic.twitter.com/WujhlWPJik — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 28, 2022

« J’ai perdu mon travail, mais je suis très heureux »