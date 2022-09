Tennis

Tennis : L’incroyable hommage de Federer à Nadal

Publié le 28 septembre 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Roger Federer ne souhaitait pas prendre sans apparaitre une dernière fois sur un court de tennis. Ainsi, le Suisse s’est offert un dernier match à l’occasion de la Laver Cup, jouant alors en double avec Rafael Nadal. Une paire incroyable, eux qui étaient les meilleurs ennemis pendant de longues années. Federer a d’ailleurs dévoilé les coulisses de cette association historique.

Alors que Roger Federer n’était plus apparu en compétition depuis Wimbledon 2021, le Suisse était finalement revenu lors de la Laver Cup. Et quel retour puisque c’était tout simplement son dernier match. En effet, quelques jours avant le rendez-vous, l’ancien numéro 1 mondial avait lâché une bombe, annonçant sa retraite et que celle-ci prendrait effet après la Laver Cup. Federer s’est ainsi offert une Last Dance et elle a été aux côtés de Rafael Nadal avec qui il a formé la paire pour son dernier match.

Tennis : Les chiffres incroyables de la carrière de Roger Federer https://t.co/pUBk4AL0U7 pic.twitter.com/1ZOg7dQ8uX — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

« Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi à Londres »

Après avoir été les meilleurs ennemis du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal se sont donc retrouvés partenaires le temps d’un match, le dernier du Suisse. Et à l’occasion d’un entretien accordé au New York Times , Federer a dévoilé comment s’était formé ce duo avec Nadal pour la Laver Cup. « Je l'ai appelé après l'US Open, juste pour l'informer de ma retraite. Je lui ai dit : 'Je te tiens au courant. Tu me dis comment vont les choses à la maison. Et on se reparle », a d’abord lâché l’ancien numéro 1 mondial. Ce à quoi l’Espagnol a immédiatement répondu : « Je vais faire tout ce que je peux pour être là avec toi ».



« Cela montre encore une fois combien on compte l'un pour l'autre et combien on se respecte. Je crois que ça s'est terminé encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Rafa a fait un effort incroyable et bien sûr, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi à Londres », a ajouté Roger Federer à propos de Rafael Nadal.

« Un merci secret »