Tennis

Tennis : Les chiffres incroyables de la carrière de Roger Federer

Publié le 28 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Après plus de 20 ans de carrière, Roger Federer a joué son dernier match il y a quelques jours aux côtés de Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Le Suisse a marqué l’histoire du tennis de son empreinte, l’occasion de faire un retour en chiffres sur les records et performances qu’il a établies.

Roger Federer a dit stop. Après plus de 20 ans, le Suisse a mis un terme à sa carrière, à la suite d'un double disputé avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Opposés à Frances Tiafoe et Felix Auger-Aliassime, les deux hommes se sont inclinés, mais l’image marquante restera leurs larmes à l’issue de la rencontre. Une défaite qui ne reflète pas la carrière de Roger Federer, tant il a performé depuis ses débuts sur le circuit professionnel en 1998. En près de 25 années, il a glané 103 titres, dont 20 Grand Chelem, 6 Masters, 28 Masters 1000, 24 ATP 500, et 25 ATP 250.

Wimbledon, son terrain de jeu préféré

Roger Federer, c’est également une médaille d’or remportée lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, en double avec Stan Wawrinka, mais aussi une Coupe Davis gagnée face à la France en 2014. Au cours de sa carrière, il a réalisé trois Petits Chelem (3 des 4 titres du Grand Chelem sur la même année) en 2004, 2006 et 2007. Chez les hommes, seul Novak Djokovic a égalé cette performance. Parmi tous les tournois du Grand Chelem, son préféré est incontestablement Wimbledon. Là-bas, il détient le record absolu du nombre de titres (8), mais aussi celui d’aces frappés sur une seule finale (50), établi en 2009 contre Andy Rod. Avec 105 matchs remportés à Wimbledon, il est loin devant Novak Djokovic (86) ou bien Jimmy Connors (84), deuxième et troisième de ce classement.

0 abandon en 1 524 matchs

Entre 2005 et 2007, il dispute 10 finales d’un tournoi du Grand Chelem consécutives, une performance encore inégalée. Il aura remporté 369 matchs au cumulé dans les quatre tournois majeurs, une marque que personne n’a atteinte pour le moment. Il reste également le plus vieux joueur à avoir occupé la première place mondiale, à 36 ans et 320 jours en 2018. Le Suisse détient aussi le record du nombre de semaines passées en tête du classement (750). Preuve de sa longévité, Roger Federer a disputé 1 524 matchs sur l’ensemble de sa carrière et si son physique était fragile sur la fin, il n’a jamais abandonné une seule rencontre.