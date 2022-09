Tennis

Battu, Federer fait ses adieux et donne déjà rendez-vous

Publié le 25 septembre 2022 à 20h35 par Dan Marciano

Roger Federer ne terminera pas sa magnifique carrière sur une victoire. Son équipe, la Team Europe, a été battue, par la Team World ce dimanche. A la fin de cette Laver Cup, le Suisse a pris le micro pour s'adresser, une dernière fois, aux joueurs, mais aussi au public. Désormais jeune retraité, il devrait être présent à Vancouver lors de la prochaine édition.

C'est terminé ! Roger Federer est désormais un tout jeune retraité. Le Suisse a mis fin à sa magnifique carrière ce vendredi après un double au cours duquel il était associé à son vieux rival, Rafael Nadal. Battus par Jack Sock et Frances Tiafoe, les deux légendes du tennis n'avaient pu retenir leurs larmes. Une image, qui marquera à coup sûr l'histoire. Mais la Laver Cup ne s'est pas terminée sur ce match. Samedi et dimanche, la Team World et la Team Europe ont bataillé sur le court. C'est finalement l'équipe menée par John McEnroe qui a remporté cet affrontement grâce à des victoires de Frances Tiafoe et Felix Auger-Aliassime, respectivement sur Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic.

Federer adresse un dernier message

Après la dernière rencontre, une dernière cérémonie a été organisée pour saluer l'immense carrière de Roger Federer. Invité à prendre le micro, le Suisse s'est adressé une dernière fois au public. « Je n’ai pas préparé de discours. Tout ce que je peux dire c’est félicitations à la Team World, ils ont effectué un incroyable retour. J’étais vraiment confiant au début de la journée mais bien joué à John McEnroe et à son équipe pour leurs incroyables matches. Ils méritent cette victoire, et je pense qu’ils vont la célébrer comme il le faut » a-t-il déclaré.

« J’espère être là lors de la prochaine édition pour supporter les deux équipes »

Il s'est également adressé à son équipe, annonçant qu'il devrait se rendre à Vancouver l'année prochaine pour supporter son équipe. « Mon équipe, c’était fantastique de partager ces moments avec vous. Ça a été génial, très émotionnel aussi. J’ai partagé de supers moments donc merci. J'aimerais que ce ne soit pas de ma faute s'ils ont perdu. Je veux remercier Björn Borg, tu es le roi. J’espère être là lors de la prochaine édition pour supporter les deux équipes dans une position différente » a-t-il déclaré sous les acclamations du public londonien

