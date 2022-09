Tennis

Tennis : Le vibrant hommage de Kyrgios à Federer

Publié le 30 septembre 2022 à 20h35 par Hugo Chirossel

Il y a quelques jours, Roger Federer a fait ses adieux au tennis professionnel. Après plus de 20 ans, le Suisse a mis un terme à sa carrière. Les hommages se multiplient afin de célébrer une des légendes de ce sport. Alors qu’il ne s’était pas encore exprimé sur le sujet, Nick Kyrgios lui a adressé un très beau message.

C’est désormais acté, Roger Federer a mis un terme à sa carrière. Fortement touché par les blessures ces dernières années, il a arrêté de la plus belle des manières, après un double disputé avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup. Tout un symbole, les deux hommes s’étant affrontés à de nombreuses reprises. Un moment très émouvant, en témoignent les images de Roger Federer et Rafael Nadal, en pleure l’un à côté de l’autre.

« C’était fantastique de partager ces moments avec vous »

« Mon équipe, c’était fantastique de partager ces moments avec vous. Ça a été génial, très émotionnel aussi. J’ai partagé de supers moments donc merci. J'aimerais que ce ne soit pas de ma faute s'ils ont perdu. Je veux remercier Björn Borg, tu es le roi. J’espère être là lors de la prochaine édition pour supporter les deux équipes dans une position différente », avait notamment confié le Suisse après la rencontre. Les hommages en son honneur se font nombreux. Récemment, Nick Kyrgios s’est également exprimé sur ce que représentait Roger Federer pour lui et le tennis en général.

" The best player to ever pickup a racquet." 🎾@NickKyrgios | @rogerfederer | #RForever pic.twitter.com/81XDYeNRof — Tennis Channel (@TennisChannel) September 29, 2022

« Il est le meilleur des meilleurs »